***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2021 13:30
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973375
BIST
13:311.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:319,5352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:3111,0377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0762
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:31547,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -3,00
|Açılış
|: 547,03
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ZRGYO
|2,20
|7.807.945
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.325.083
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.398.836
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|18.888.780
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|36.291.523
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|5.863.252
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|76.704.954
|% -9,91
|
|EGSER
|14,37
|33.321.092
|% -9,34
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|KSTUR
|236,80
|120.923
|% -7,03
|
|GARAN
|10,12
|1.713.012.608
|% 2,74
|
|SISE
|8,45
|598.938.348
|% -2,42
|
|THYAO
|15,30
|573.462.688
|% 2,20
|
|SASA
|30,24
|466.989.473
|% -2,58
|
|BIMAS
|62,80
|452.386.993
|% 1,05
|
|GARAN
|10,12
|1.713.012.608
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,79
|415.213.312
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|253.049.034
|% 2,63
|
|AKBNK
|5,96
|420.616.340
|% 1,71
|
|SISE
|8,45
|598.938.348
|% -2,42
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5321
|9,5352
|% -0,57
|
|Euro
|11,0299
|11,0377
|% -0,69
|
|Sterlin
|12,9644
|13,0294
|% -0,87
|
|Frank
|10,3645
|10,4269
|% -0,61
|
|Riyal
|2,5305
|2,5431
|% -0,72
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,26
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|3,88
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|1,88
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|