***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.06.2021 18:16
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2021 tarihli kararı neticesinde,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafında yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Fatma Pınar ILGAZ (Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Fatma Pınar ILGAZ (Başkan), Erman KALKANDELEN (Üye), Mehmet TÜTÜNCÜ (Üye), Çağrı DEMİREL SEKMEN (Üye)
Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet BAL (Başkan), Cengiz SOLAKOĞLU(Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939414
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.434
En Düşük
1.423
18:058,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,5000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,3950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 520,98
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5099
|8,5165
|% 0,29
|
|Euro
|10,4155
|10,4255
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0215
|12,0818
|% -0,11
|
|Frank
|9,4671
|9,5242
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2627
|2,2740
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,57
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,01
|
|B. Petrol
|70,12
|70,12
|0,81
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
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17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
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17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252