***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2021 tarihli kararı neticesinde,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafında yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Fatma Pınar ILGAZ (Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Fatma Pınar ILGAZ (Başkan), Erman KALKANDELEN (Üye), Mehmet TÜTÜNCÜ (Üye), Çağrı DEMİREL SEKMEN (Üye)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet BAL (Başkan), Cengiz SOLAKOĞLU(Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939414BIST