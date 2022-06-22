***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2022 11:02
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil Hayır
CANER AKKAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil Hayır
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.09.2021 İç Kontrolden Sorumlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038630
BIST
12:192.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
12:1917,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
12:1918,2502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0168
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
12:191.019,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.019,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,65
|339.733.963
|% 8,12
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|AKSGY
|2,80
|16.593.394
|% 7,69
|
|DGGYO
|10,82
|9.651.721
|% 7,66
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|ULUSE
|172,00
|43.582.050
|% -6,67
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|THYAO
|52,60
|2.347.556.122
|% 1,35
|
|EREGL
|28,06
|966.706.102
|% -2,23
|
|SASA
|45,70
|671.897.951
|% 0,04
|
|SISE
|22,26
|646.630.087
|% -1,59
|
|KARSN
|7,67
|535.488.058
|% -0,78
|
|YKBNK
|4,95
|454.647.768
|% -0,60
|
|ODAS
|3,18
|230.262.237
|% -0,93
|
|KARSN
|7,67
|535.488.058
|% -0,78
|
|AKBNK
|9,15
|461.502.207
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,62
|132.925.397
|% -1,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3480
|17,3595
|% 0,12
|
|Euro
|18,2337
|18,2502
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,1535
|21,2596
|% -0,31
|
|Frank
|17,8685
|17,9762
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,10
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-42,00
|
|Tam
|6.767
|6.866
|-21,00
|
|Yarım
|3.322
|3.358
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,69
|