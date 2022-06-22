***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil HayırCANER AKKAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil HayırMAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.09.2021 İç Kontrolden Sorumluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038630BIST