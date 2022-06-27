***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KLRHO]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKiler Holding A.Ş Fiyat Tespit Raporu 3 ve ekleri ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039555BIST