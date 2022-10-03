***TAMFA* *AKMEN* *HALKB* *OYYAT* *A1CAP* *KARSN* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
03.10.2022 17:26
***TAMFA******AKMEN******HALKB******OYYAT******A1CAP******KARSN******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AKBNK, AKMEN, KARSN, OYYAT, TAMFA, HALKB, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CPE2211 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2022 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKE2212 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2022 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKE2212 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3385
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.030,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.030,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5855
|% 0,19
|
|Euro
|18,5482
|18,5655
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,2053
|21,3116
|% 1,28
|
|Frank
|18,8832
|18,9969
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,61
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,24
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|2,92
|