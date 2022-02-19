***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından, yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, 2018 yılından beri Koç Holding A.Ş. liderliğinde yürütülen Koç Topluluğu Uyum Projesi kapsamında, mevcut uyum faaliyetleri ve ilgili riskler değerlendirilmiş, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar incelenmiştir. Bu kapsamda Tat Gıda Sanayi A.Ş. nezdinde yeni bir uyum programı uygulanmasına ve mevcut "Tat Gıda Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin" "Tat Gıda Etik İlkeleri" olarak güncellenmesine ve aşağıda sayılan ilgili politikaların kabulüne karar verilmiştir.1- Uyum Politikası2- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası3-Hediye ve Ağırlama Politikası4-İnsan Hakları Politikası5-Tedarikçi Zinciri Uyum Politikası6-Toplumsal Yatırım Politikası7-Yaptırım ve İhracat Kontrolleri Politikası8-Rekabet Hukuku Uyum Politikası9-Kişesel Verilerin Korunması Politikası10-Disiplin Politikası11-İhbar Politikasıİlgili metinler www.tatgida.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003032BIST