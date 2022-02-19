***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2022 22:05
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından, yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, 2018 yılından beri Koç Holding A.Ş. liderliğinde yürütülen Koç Topluluğu Uyum Projesi kapsamında, mevcut uyum faaliyetleri ve ilgili riskler değerlendirilmiş, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar incelenmiştir. Bu kapsamda Tat Gıda Sanayi A.Ş. nezdinde yeni bir uyum programı uygulanmasına ve mevcut "Tat Gıda Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin" "Tat Gıda Etik İlkeleri" olarak güncellenmesine ve aşağıda sayılan ilgili politikaların kabulüne karar verilmiştir.
1- Uyum Politikası
2- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
3-Hediye ve Ağırlama Politikası
4-İnsan Hakları Politikası
5-Tedarikçi Zinciri Uyum Politikası
6-Toplumsal Yatırım Politikası
7-Yaptırım ve İhracat Kontrolleri Politikası
8-Rekabet Hukuku Uyum Politikası
9-Kişesel Verilerin Korunması Politikası
10-Disiplin Politikası
11-İhbar Politikası
İlgili metinler www.tatgida.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003032
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|9.037.670
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|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
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|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
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|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
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|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
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|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
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|DZGYO
|2,78
|51.691.350
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|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
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|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
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|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
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|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
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|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
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|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
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|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6532
|13,6552
|% 0,54
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|Euro
|15,4549
|15,4798
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5141
|18,6070
|% 0,41
|
|Frank
|14,7609
|14,8498
|% 0,41
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|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 0,55
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,66
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|Altın Gr.
|832
|832
|2,62
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|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
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|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
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|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,08
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|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
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|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,65
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