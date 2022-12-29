***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:59
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091112
BIST
11:475.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 47,91
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.403
En Düşük
5.332
11:4718,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:4719,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0929
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:471.089,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.089,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RYGYO
|14,25
|79.068.172
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|24.966.602
|% 9,95
|
|RYSAS
|21,60
|9.133.969
|% 9,92
|
|CELHA
|36,60
|8.906.982
|% 9,25
|
|ARSAN
|12,47
|26.830.507
|% 7,97
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|539,00
|2.269.175.729
|% -9,67
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,06
|698.873.901
|% -7,49
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|141,10
|2.489.503.332
|% 0,71
|
|KOZAL
|539,00
|2.269.175.729
|% -9,67
|
|ENKAI
|33,58
|2.014.322.092
|% 5,33
|
|EKGYO
|8,38
|1.590.866.193
|% 2,70
|
|ASELS
|59,05
|1.465.526.954
|% 1,11
|
|EKGYO
|8,38
|1.590.866.193
|% 2,70
|
|YKBNK
|11,94
|1.195.880.477
|% 3,02
|
|PETKM
|19,47
|1.319.113.405
|% 2,26
|
|ISCTR
|12,92
|867.591.816
|% 2,87
|
|TSKB
|4,35
|292.504.723
|% 2,11
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7200
|% 0,05
|
|Euro
|19,9277
|19,9495
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,4702
|22,5828
|% 0,22
|
|Frank
|20,1322
|20,2535
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.320
|7.430
|23,00
|
|Tam
|7.354
|7.411
|21,00
|
|Yarım
|3.561
|3.625
|7,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,10
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-1,57
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02EGSER
Yüzde 5.30 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 255 adet işlem
-
12:00VKGYO
Yüzde 5.18 oranında artışla 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 467, 699 adet işlem
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ISCTR, YKBNK
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 54 artarak (% 0.92 ) 4, 768
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, UZERB, DIRIT, SAMAT, TERA, RYGYO