***TBY* *NATEN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***TBY******NATEN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000,00 TL nominal değerli paylar,60 TL fiyatla alıcı Yusuf ŞENEL'e kurumumuz aracılığıyla "toptan alış satış işlemleri" kapsamında satılacaktır.Satılacak 1.200.000,00 TL nominal değerli paylar hali hazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir." Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlık ortalama fiyatlar alınarak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmiştir.Satış işleminin 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlem için borsaya başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038721BIST