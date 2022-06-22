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***TBY* *NATEN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

22.06.2022 16:27
***TBY* *NATEN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***TBY******NATEN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

         Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000,00 TL nominal değerli paylar,60 TL fiyatla alıcı Yusuf ŞENEL'e kurumumuz aracılığıyla "toptan alış satış işlemleri" kapsamında satılacaktır.
Satılacak 1.200.000,00 TL nominal değerli paylar hali hazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir." Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlık ortalama fiyatlar alınarak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmiştir.
Satış işleminin 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlem için borsaya başvuruda bulunulmuştur. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038721


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Tam 6.818 6.917 30,00  
Yarım 3.347 3.383 14,00  
Çeyrek 1.677 1.691 7,00  
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