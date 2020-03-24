***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredimizin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020 tarihinde tek seferde yapılarak, erken kapatılmasına karar verilmişti. Söz konusu kredinin geri ödemesi 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş kredi kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831861BIST