***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 19:06
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredimizin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020 tarihinde tek seferde yapılarak, erken kapatılmasına karar verilmişti. Söz konusu kredinin geri ödemesi 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş kredi kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831861
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4379
18:056,9439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,0961
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9211
18:05336,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 8,52
|Açılış
|: 336,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5404
|7,5782
|% -0,15
|
|Frank
|6,5171
|6,5563
|% -1,80
|
|Riyal
|1,7093
|1,7179
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.631
|68,80
|
|Altın Gr.
|336
|338
|10,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,18
|14,21
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|27,11
|27,11
|0,08
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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17:58XU100
Endeks 89, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 9.24 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 234 adet işlem
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17:57YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem