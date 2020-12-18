***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893904BIST