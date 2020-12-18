***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 18:12
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893904
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
18:057,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0639
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1066
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3158
18:05461,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,79
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6316
|7,6388
|% -0,83
|
|Euro
|9,3429
|9,3512
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,2819
|10,3334
|% -1,26
|
|Frank
|8,6011
|8,6529
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,16
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|52,39
|52,39
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
-
17:58XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem