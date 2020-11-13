***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Serdar Yağcı Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü 13.11.2020 0212 313 1888 ali.yagci@turkcell.com.trEmre Alpman Kurumsal Yönetim & Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Program Ofisi Yöneticisi 23.01.2017 0212 313 2222 emre.alpman@turkcell.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203743/700292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888497BIST