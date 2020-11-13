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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Serdar Yağcı Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü 13.11.2020 0212 313 1888 ali.yagci@turkcell.com.tr
Emre Alpman Kurumsal Yönetim & Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Program Ofisi Yöneticisi 23.01.2017 0212 313 2222 emre.alpman@turkcell.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203743/700292




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888497


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 74,25 2.589.640 % 10,00  
KARTN 2.145,00 49.626.554 % 10,00  
DENGE 5,94 8.495.986 % 10,00  
SEYKM 13,97 15.229.648 % 10,00  
TKURU 430,50 7.203.557 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6549 7,6624 % -0,34  
Euro 9,0491 9,0688 % -0,32  
Sterlin 10,0677 10,1182 % 0,07  
Frank 8,3597 8,4101 % -0,11  
Riyal 2,0379 2,0481 % -0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 15,25  
Altın Gr. 466 466 2,52  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.091 3.171 6,27  
Yarım 1.494 1.534 3,03  
Çeyrek 749 767 1,51  
Gümüş.Ons 24,64 24,66 0,40  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,08  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,58  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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