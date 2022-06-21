***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir:KomiteÜyelerDenetim Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Serdar Çetin, Afif DemirkıranRiskin Erken Saptanması Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Figen Kılıç, Tahsin YazarKurumsal Yönetim Komitesi Serdar Çetin (Başkan), Şenol Kazancı, Ali Serdar Yağcı, Emre AlpmanAday Gösterme Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Figen KılıçÜcret Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Nail OlpakStrateji ve Dijitalleşme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Bülent Aksu, Serdar Çetin, Mehmet Akif Konar, Serkan Öztürkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038588BIST