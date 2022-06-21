***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.06.2022 20:53
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir:
Komite
Üyeler
Denetim Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Serdar Çetin, Afif Demirkıran
Riskin Erken Saptanması Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Figen Kılıç, Tahsin Yazar
Kurumsal Yönetim Komitesi Serdar Çetin (Başkan), Şenol Kazancı, Ali Serdar Yağcı, Emre Alpman
Aday Gösterme Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Figen Kılıç
Ücret Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Nail Olpak
Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Bülent Aksu, Serdar Çetin, Mehmet Akif Konar, Serkan Öztürk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038588
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
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2.582
En Düşük
2.551
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|Açılış
|: 1.021,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3196
|17,3347
|% 0,02
|
|Euro
|18,2473
|18,3063
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2082
|21,3146
|% 0,19
|
|Frank
|17,8743
|17,9820
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6063
|4,6294
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.775
|6.889
|-15,00
|
|Yarım
|3.326
|3.370
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.684
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,13
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|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,07
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|B. Petrol
|114
|114
|0,21
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