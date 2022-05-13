***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -35.837 0 -115.376 0 215.087 -7.777.006 101.481 0 0 0 1.339.985 -6.271.666 704 -6.270.962Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.956 0 0 -490 0 0 0 0 0 265.837 -172.295 0 91.096 0 91.096Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -19.701 6.101.044 3.716 1.444.738 0 3.251.106 -6.937.641 745.773 0 68.215.280 1.644.148 1.339.985 88.888.448 5.239 88.893.687Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -121.869 0 -488.919 0 276.474 22.905.232 385.911 0 0 0 7.680.312 30.637.141 19.762 30.656.903Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -2.828 0 0 -310 0 0 201.853 -153.515 0 45.200 7.595 52.795Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.888.049 -6.913.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849.998 -6.849.998 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler34.900.000 0 0 0 6.861.621 219.940 1.084.533 0 4.673.045 17.090.999 2.580.979 0 75.655.613 1.288.263 7.680.312 152.035.305 1.617.512 153.652.817Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER290.989.910 755.937.798 1.046.927.708 248.130.209 701.019.633 949.149.842GARANTİ VE KEFALETLER(1) 80.229.027 265.751.831 345.980.858 64.309.001 227.996.203 292.305.204Teminat Mektupları72.903.676 162.664.645 235.568.321 61.275.279 145.438.377 206.713.656Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.473.112 34.325.870 36.798.982 2.086.436 30.435.739 32.522.175Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler60.823.141 87.413.367 148.236.508 52.152.951 76.521.243 128.674.194Diğer Teminat Mektupları9.607.423 40.925.408 50.532.831 7.035.892 38.481.395 45.517.287Banka Kredileri770.408 14.104.912 14.875.320 211.032 11.757.674 11.968.706İthalat Kabul Kredileri770.408 14.099.877 14.870.285 211.032 11.754.283 11.965.315Diğer Banka Kabulleri0 5.035 5.035 0 3.391 3.391Akreditifler2.553.664 81.838.148 84.391.812 866.296 64.310.028 65.176.324Belgeli Akreditifler2.553.664 81.759.263 84.312.927 866.296 64.179.015 65.045.311Diğer Akreditifler0 78.885 78.885 0 131.013 131.013Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467T.C. Merkez Bankasına Cirolar3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden14.000 2.345.339 2.359.339 14.000 2.419.706 2.433.706Diğer Kefaletlerimizden0 80 80 0 3.345 3.345TAAHHÜTLER138.462.036 45.276.853 183.738.889 113.896.111 44.445.609 158.341.720Cayılamaz Taahhütler(1) 138.462.036 25.327.957 163.789.993 113.896.111 26.387.386 140.283.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri13.034.495 18.103.581 31.138.076 6.171.884 18.645.704 24.817.588Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri28.535.378 44.405 28.579.783 22.868.861 60.618 22.929.479Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri9.716.126 365 9.716.491 7.058.090 76 7.058.166İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.599 0 27.599 22.637 0 22.637Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri69.018.935 72.685 69.091.620 61.848.867 65.822 61.914.689Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri110.368 0 110.368 102.027 0 102.027Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler18.015.985 7.106.921 25.122.906 15.820.595 7.615.166 23.435.761Cayılabilir Taahhütler0 19.948.896 19.948.896 0 18.058.223 18.058.223Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 708.976 708.976 0 501.351 501.351Diğer Cayılabilir Taahhütler0 19.239.920 19.239.920 0 17.556.872 17.556.872TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR72.298.847 444.909.114 517.207.961 69.925.097 428.577.821 498.502.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler72.298.847 444.909.114 517.207.961 69.925.097 428.577.821 498.502.918Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.381.839 8.080.474 13.462.313 5.484.022 8.215.000 13.699.022Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.794.548 3.115.779 6.910.327 2.461.616 4.354.090 6.815.706Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.587.291 4.964.695 6.551.986 3.022.406 3.860.910 6.883.316Para ve Faiz Swap İşlemleri64.761.651 425.251.185 490.012.836 64.441.075 410.366.391 474.807.466Swap Para Alım İşlemleri7.561.803 191.071.566 198.633.369 4.980.360 194.149.164 199.129.524Swap Para Satım İşlemleri56.919.848 141.076.389 197.996.237 59.090.715 131.942.283 191.032.998Swap Faiz Alım İşlemleri140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472Swap Faiz Satım İşlemleri140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 9.749.644 9.749.644 0 9.996.430 9.996.430Para Alım Opsiyonları0 4.860.893 4.860.893 0 4.998.463 4.998.463Para Satım Opsiyonları0 4.888.751 4.888.751 0 4.997.967 4.997.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.155.357 1.827.811 3.983.168 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 1.827.811 1.827.811 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.155.357 0 2.155.357 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.219.208.283 697.403.894 2.916.612.177 2.023.689.677 621.895.957 2.645.585.634EMANET KIYMETLER335.113.804 163.358.707 498.472.511 268.786.682 128.563.910 397.350.592Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler20.836.690 60.057.971 80.894.661 18.330.909 54.004.146 72.335.055Tahsile Alınan Çekler28.024.449 7.015.627 35.040.076 25.347.206 5.545.781 30.892.987Tahsile Alınan Ticari Senetler24.228.026 1.975.990 26.204.016 21.658.335 2.033.670 23.692.005Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler206.988.294 1.198.325 208.186.619 178.476.218 811.746 179.287.964Diğer Emanet Kıymetler55.025.880 89.038.523 144.064.403 24.963.549 62.095.577 87.059.126Emanet Kıymet Alanlar1.649 4.072.271 4.073.920 1.649 4.072.990 4.074.639REHİNLİ KIYMETLER1.881.407.288 524.847.103 2.406.254.391 1.752.586.741 485.083.577 2.237.670.318Menkul Kıymetler5.678.022 3.060.981 8.739.003 5.674.092 2.855.088 8.529.180Teminat Senetleri29.366.017 17.930.659 47.296.676 26.821.920 15.320.366 42.142.286Emtia5.027.931 2.960.012 7.987.943 3.823.143 2.359.395 6.182.538Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.518.495.713 312.728.582 1.831.224.295 1.407.801.570 291.014.842 1.698.816.412Diğer Rehinli Kıymetler322.834.396 188.113.555 510.947.951 308.460.807 173.485.771 481.946.578Rehinli Kıymet Alanlar5.209 53.314 58.523 5.209 48.115 53.324KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.687.191 9.198.084 11.885.275 2.316.254 8.248.470 10.564.724BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.510.198.193 1.453.341.692 3.963.539.885 2.271.819.886 1.322.915.590 3.594.735.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı9.895.892 930.846Alınan Faizler32.418.230 21.051.818Ödenen Faizler-16.837.617 -13.754.233Alınan Temettüler1.001 5.348Alınan Ücret ve Komisyonlar4.500.455 1.740.374Elde Edilen Diğer Kazançlar1.292.406 383.262Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.273.025 752.908Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.167.527 -1.511.839Ödenen Vergiler-196.318 -1.044.129Diğer-9.387.763 -6.692.663Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-49.047.755 6.428.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.481.203 -3.048.847Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-8.020.388 -4.861.022Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-76.041.771 -12.936.609Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.384.253 -474.975Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.260.291 2.527.438Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)103.562.232 -2.833.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.657.453 -648.399Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-62.079.534 28.704.142Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-39.151.863 7.359.274YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-29.990.647 -9.772.812İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-65.013 -142.509Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-858.865 -490.021Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller755.211 205.041Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.070.449 -21.018.549Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.923.147 9.155.069Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-27.044.858 -11.562Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar370.180 2.529.719Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit23.368.781 3.753.888Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.406.812 7.186.536Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.719.664 -3.360.000İhraç Edilen Sermaye Araçları21.800.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-118.367 -72.648Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi969.721 3.573.185Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-44.804.008 4.913.535Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar110.121.556 43.002.234Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar65.317.548 47.915.769Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.700.074 1.340.430DİĞER KAPSAMLI GELİRLER22.956.829 -7.611.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-610.788 -151.213Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-125.400 -39.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-586.703 -138.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler101.315 27.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar23.567.617 -7.460.179Yabancı Para Çevrim Farkları276.474 215.087Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri28.622.917 -9.719.199Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)385.911 101.481Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.717.685 1.942.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.656.903 -6.270.962Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)185.398.104 392.530.068 577.928.172 165.396.524 401.313.694 566.710.218Nakit ve Nakit Benzerleri14.692.198 195.520.436 210.212.634 27.946.723 218.366.784 246.313.507Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 10.550.194 178.449.853 189.000.047 26.386.921 201.162.438 227.549.359Bankalar(4) 3.236.881 17.088.290 20.325.171 765.446 16.770.195 17.535.641Para Piyasalarından Alacaklar909.529 0 909.529 799.134 450.634 1.249.768Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.406 -17.707 -22.113 -4.778 -16.483 -21.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.941.618 27.618.243 30.559.861 2.020.029 26.531.093 28.551.122Devlet Borçlanma Senetleri225.978 26.513.743 26.739.721 154.528 25.561.364 25.715.892Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler198.122 0 198.122 25.041 0 25.041Diğer Finansal Varlıklar2.517.518 1.104.500 3.622.018 1.840.460 969.729 2.810.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 163.741.933 166.679.413 330.421.346 124.979.090 154.798.964 279.778.054Devlet Borçlanma Senetleri162.522.548 165.647.925 328.170.473 123.483.145 153.859.483 277.342.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler317.517 56.239 373.756 313.821 51.962 365.783Diğer Finansal Varlıklar901.868 975.249 1.877.117 1.182.124 887.519 2.069.643Türev Finansal Varlıklar(3) 4.022.355 2.711.976 6.734.331 10.450.682 1.616.853 12.067.535Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.022.355 2.711.976 6.734.331 10.450.682 1.616.853 12.067.535Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)649.633.731 375.248.247 1.024.881.978 558.002.814 329.838.000 887.840.814Krediler(7) 635.320.784 336.214.555 971.535.339 569.903.237 294.948.693 864.851.930Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 5.008.564 6.031.697 11.040.261 4.090.120 5.476.486 9.566.606Faktoring Alacakları0 0 0 0 18.204 18.204İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 42.018.394 36.532.429 78.550.823 14.359.307 31.979.718 46.339.025Devlet Borçlanma Senetleri41.901.342 36.283.683 78.185.025 14.243.051 31.755.026 45.998.077Diğer Finansal Varlıklar117.052 248.746 365.798 116.256 224.692 340.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-32.714.011 -3.530.434 -36.244.445 -30.349.850 -2.585.101 -32.934.951SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.210.341 25.488 5.235.829 5.426.813 23.474 5.450.287Satış Amaçlı5.210.341 25.488 5.235.829 5.426.813 23.474 5.450.287Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.299.546 541.570 1.841.116 1.226.842 513.257 1.740.099İştirakler (Net)(9) 539.321 11.071 550.392 466.171 10.087 476.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler214.096 0 214.096 205.959 0 205.959Konsolide Edilmeyenler325.225 11.071 336.296 260.212 10.087 270.299Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 640.999 16.930 657.929 641.049 16.416 657.465Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar640.999 16.930 657.929 641.049 16.416 657.465Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 119.226 513.569 632.795 119.622 486.754 606.376Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler119.226 513.569 632.795 119.622 486.754 606.376Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 12.864.198 1.300.888 14.165.086 12.308.429 1.191.686 13.500.115MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.680.710 136.739 1.817.449 1.555.241 121.892 1.677.133Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.680.710 136.739 1.817.449 1.555.241 121.892 1.677.133YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 1.270.719 0 1.270.719 1.268.500 0 1.268.500CARİ VERGİ VARLIĞI24.693 24.540 49.233 24.273 56.563 80.836ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6.106.667 52.774 6.159.441 2.943.674 47.845 2.991.519DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 12.465.259 3.644.624 16.109.883 9.463.237 2.811.122 12.274.359VARLIKLAR TOPLAMI875.953.968 773.504.938 1.649.458.906 757.616.347 735.917.533 1.493.533.880YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 538.009.106 648.377.440 1.186.386.546 409.476.012 642.384.689 1.051.860.701ALINAN KREDİLER(3) 455.318 66.598.308 67.053.626 500.906 60.439.925 60.940.831PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 73.729.169 38.248.142 111.977.311 143.430.704 37.053.037 180.483.741İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.973.149 28.957.082 33.930.231 5.157.858 25.151.722 30.309.580Bonolar0 726.000 726.000 0 97.988 97.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler4.015.410 0 4.015.410 4.156.876 0 4.156.876Tahviller957.739 28.231.082 29.188.821 1.000.982 25.053.734 26.054.716FONLAR36.921 0 36.921 31.956 0 31.956Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer36.921 0 36.921 31.956 0 31.956GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.412.006 4.083.821 5.495.827 1.273.552 2.428.525 3.702.077Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.412.006 4.083.821 5.495.827 1.273.552 2.428.525 3.702.077Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 1.128.571 107.783 1.236.354 948.398 114.129 1.062.527KARŞILIKLAR(9) 11.755.378 614.750 12.370.128 9.278.734 512.274 9.791.008Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.097.240 15.629 2.112.869 1.766.511 11.961 1.778.472Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.658.138 599.121 10.257.259 7.512.223 500.313 8.012.536CARİ VERGİ BORCU(10) 14.685.451 29.812 14.715.263 1.661.061 19.120 1.680.181ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 27.065 27.065 0 21.837 21.837SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 25.674.225 25.674.225 0 22.741.964 22.741.964Krediler0 2.037.123 2.037.123 0 1.314.363 1.314.363Diğer Borçlanma Araçları0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 29.740.303 7.162.289 36.902.592 24.089.118 5.675.240 29.764.358ÖZKAYNAKLAR(13) 163.864.560 -10.211.743 153.652.817 107.946.273 -6.803.154 101.143.119Ödenmiş Sermaye34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.100.953 65.141 8.166.094 8.693.884 60.178 8.754.062Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler36.902.445 -12.557.422 24.345.023 9.797.763 -9.020.047 777.716Kar Yedekleri73.375.075 2.280.538 75.655.613 66.408.996 2.156.715 68.565.711Yasal Yedekler5.956.132 67.608 6.023.740 5.611.495 65.239 5.676.734Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler67.254.228 65.942 67.320.170 60.658.319 63.332 60.721.651Diğer Kar Yedekleri164.715 2.146.988 2.311.703 139.182 2.028.144 2.167.326Kar veya Zarar8.968.575 0 8.968.575 8.355.475 0 8.355.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.288.263 0 1.288.263 436.497 0 436.497Dönem Net Kâr veya Zararı7.680.312 0 7.680.312 7.918.978 0 7.918.978Azınlık Payları1.617.512 0 1.617.512 1.590.155 0 1.590.155YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI839.789.932 809.668.974 1.649.458.906 703.794.572 789.739.308 1.493.533.880Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 39.644.771 21.842.168Kredilerden Alınan Faizler25.824.661 16.552.333Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler415.561 209.663Bankalardan Alınan Faizler107.599 45.035Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.083 1.917Menkul Değerlerden Alınan Faizler12.855.649 4.796.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar151.419 62.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.744.567 4.185.347İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.959.663 547.888Finansal Kiralama Faiz Gelirleri206.471 107.470Diğer Faiz Gelirleri232.747 129.533FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -19.602.860 -14.967.575Mevduata Verilen Faizler-14.081.459 -9.829.959Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-533.959 -250.985Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.548.322 -4.131.318İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-861.198 -589.233Kiralama Faiz Giderleri-50.283 -31.462Diğer Faiz Giderleri-527.639 -134.618NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ20.041.911 6.874.593NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.504.374 1.275.790Alınan Ücret ve Komisyonlar3.317.634 1.724.319Gayri Nakdi Kredilerden535.267 336.819Diğer2.782.367 1.387.500Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-813.260 -448.529Gayri Nakdi Kredilere-233 -107Diğer-813.027 -448.422TEMETTÜ GELİRLERİ1.001 5.348TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 276.698 -2.456.884Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)463.985 812Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.792.690 -2.854.308Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.605.403 396.612DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.227.368 1.498.853FAALİYET BRÜT KÂRI25.051.352 7.197.700BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -5.040.509 -1.852.968DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -2.109.804 -120.742PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.346.179 -1.343.323DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.517.088 -2.212.101NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.037.772 1.668.566BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)33.764 13.451NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 12.071.536 1.682.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -4.371.462 -341.587Cari Vergi Karşılığı-13.263.003 -840.599Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-882.417 -185.325Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.773.958 684.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 7.700.074 1.340.430DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 7.700.074 1.340.430Grubun Karı (Zararı)7.680.312 1.339.985Azınlık Payları Karı (Zararı)19.762 445Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,44100000 0,10200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030348BIST