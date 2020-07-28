***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2020 09:08
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862265
BIST
11:111.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -14,30
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
11:116,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:118,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:11424,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,23
|Açılış
|: 424,81
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|28.839.889
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.772.711
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|7.475.690
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.128.270
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|15.852.800
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ITTFH
|3,70
|45.546.427
|% -7,27
|
|ASELS
|37,46
|869.814.766
|% -0,58
|
|GUSGR
|6,03
|672.651.305
|% 6,54
|
|EKGYO
|2,31
|356.522.078
|% -0,43
|
|GARAN
|7,66
|253.292.776
|% -1,42
|
|SASA
|14,27
|210.135.454
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,31
|356.522.078
|% -0,43
|
|GUSGR
|6,03
|672.651.305
|% 6,54
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,77
|151.738.173
|% -3,28
|
|GSDHO
|2,67
|195.676.426
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8348
|8,8791
|% 0,15
|
|Frank
|7,4421
|7,4870
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-19,28
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.813
|-13,40
|
|Tam
|2.858
|2.893
|-13,70
|
|Yarım
|1.387
|1.412
|-6,70
|
|Çeyrek
|696
|707
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,54
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|5,16
|5,17
|-0,26
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
|