***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 235 sayılı kararıyla, Şirketimizin 6.860.210 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan ( yasal yedeklerden) karşılanmak suretiyle 3.139.790 TL tutarında artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'un 22.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-23117 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir Tablo
Ortağın Ticaret Unvanı
Yeni Pay Tutarı (TL)
Yeni Pay Adedi
Nevi
İmtiyazlı Pay
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2,914,000.00
291,400,000
Nama Yoktur
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
2,560,000.00
256,000,000
Nama
Yoktur
TEB Holding A.Ş.
2,489,000.00
248,900,000
Nama
Yoktur
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
2,036,000.00
203,600,000
Nama
Yoktur
TEB Faktoring A.Ş.
1,000.00
100,000
Nama
Yoktur
Toplam
10,000,000.00
1,000,000,000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038932
BIST
16:472.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -22,73
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.549
16:4717,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:4718,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:471.027,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.027,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.028,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:45
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.256.309
|% 9,95
|
|VKING
|6,32
|5.723.648
|% 9,91
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,30
|2.349.433.281
|% -1,44
|
|SISE
|21,80
|1.267.640.387
|% -1,80
|
|EREGL
|27,78
|1.207.647.525
|% -1,49
|
|SASA
|45,26
|1.015.809.687
|% 0,35
|
|ODAS
|3,25
|1.003.592.985
|% 3,17
|
|ODAS
|3,25
|1.003.592.985
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,78
|797.368.062
|% -2,85
|
|TSKB
|2,20
|273.456.590
|% -2,65
|
|AKBNK
|8,86
|989.964.166
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,62
|245.286.576
|% -0,76
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3516
|17,3603
|% 0,12
|
|Euro
|18,3202
|18,3463
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,1978
|21,3041
|% 0,10
|
|Frank
|17,9779
|18,0862
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6118
|4,6349
|% 0,20
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,89
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.807
|6.905
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00FENER
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 591 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ISCTR, YKBNK
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 78 kaybederek (% -0.86 ) 2, 285
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, LIDFA, VKING, MAKIM
-
16:57
PRDGS, TIRE, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında