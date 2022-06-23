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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.06.2022 16:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 235 sayılı kararıyla, Şirketimizin 6.860.210 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan ( yasal yedeklerden) karşılanmak suretiyle 3.139.790 TL tutarında  artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'un 22.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-23117 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir Tablo
Ortağın Ticaret Unvanı
Yeni Pay Tutarı (TL)
Yeni Pay Adedi
Nevi
İmtiyazlı Pay

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2,914,000.00 
291,400,000 
Nama  Yoktur

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
2,560,000.00 
256,000,000 
Nama 
Yoktur

TEB Holding A.Ş.
2,489,000.00 
248,900,000 
Nama 
Yoktur

BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
2,036,000.00 
203,600,000 
Nama 
Yoktur

TEB Faktoring A.Ş.
        1,000.00 
       100,000 
Nama 
Yoktur

Toplam
10,000,000.00
1,000,000,000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038932


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Yarım 3.342 3.377 -7,00  
Çeyrek 1.674 1.688 -3,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,05  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,00  
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