***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelsiz Sermaye ArtırımıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 235 sayılı kararıyla, Şirketimizin 6.860.210 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan ( yasal yedeklerden) karşılanmak suretiyle 3.139.790 TL tutarında artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'un 22.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-23117 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir TabloOrtağın Ticaret UnvanıYeni Pay Tutarı (TL)Yeni Pay AdediNeviİmtiyazlı PayTEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.2,914,000.00291,400,000Nama YokturTürk Ekonomi Bankası A.Ş.2,560,000.00256,000,000NamaYokturTEB Holding A.Ş.2,489,000.00248,900,000NamaYokturBNPP Yatırımlar Holding A.Ş.2,036,000.00203,600,000NamaYokturTEB Faktoring A.Ş.1,000.00100,000NamaYokturToplam10,000,000.001,000,000,000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038932BIST