***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
21.06.2022 14:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Açıklama
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 208 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:51
|MAKIM
|11,70
|2.390.509
|% 9,96
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|ETYAT
|3,32
|9.407.315
|% 9,93
|
|ULUSE
|184,20
|33.940.510
|% 9,90
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|RODRG
|18,40
|2.112.421
|% 9,65
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
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|TSPOR
|4,44
|55.535.373
|% -3,27
|
|THYAO
|51,80
|3.014.941.951
|% 1,87
|
|EREGL
|28,54
|2.557.102.926
|% 2,22
|
|SISE
|22,70
|1.132.631.268
|% 1,34
|
|SASA
|46,06
|1.024.359.023
|% 1,19
|
|AKBNK
|9,21
|871.486.800
|% 1,77
|
|YKBNK
|5,00
|710.360.748
|% 2,67
|
|ODAS
|3,10
|312.326.932
|% 0,32
|
|AKBNK
|9,21
|871.486.800
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,65
|241.450.270
|% 1,15
|
|EREGL
|28,54
|2.557.102.926
|% 2,22
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|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3460
|17,3510
|% 0,11
|
|Euro
|18,3045
|18,3184
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2693
|21,3760
|% 0,48
|
|Frank
|17,8995
|18,0074
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,09
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.909
|-1,00
|
|Tam
|6.788
|6.887
|-17,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,07
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|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,05
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|B. Petrol
|116
|116
|1,73
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