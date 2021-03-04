***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 03 31 GK GAZETE İLANI.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 04.03.2021 tarihinde Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915178BIST