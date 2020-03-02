***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 20:41
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GARAN, TRAGARAN91N1 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GARAN, TRAGARAN91N1 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarihli kararına istinaden Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Banka'nın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek 6.158.840.673,31 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının ilgili karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 2019 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dagitim Tablosu.pdf
EK: 2 2019 Profit Distribution Statement.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.465.373.536,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.816.281.587,57
4. Vergiler ( - ) 1.657.440.914,26
5. Net Dönem Kârı 6.158.840.673,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.158.840.673,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 5.436.405,85
19. Olağanüstü Yedek 6.153.404.267,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823642
BIST