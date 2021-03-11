***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu anapara ve kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2021Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN32169Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 483.270.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,5467 7.474.737,08 Evet2 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 1,5463 7.472.804,01 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 483.270.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar62 gün vadeli 483.270.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların anapara ve ikinci kuponu 11.03.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917397BIST