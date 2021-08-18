***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2021 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Günce
16:271.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,41
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:278,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:279,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:27489,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,83
|Açılış
|: 489,49
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DMSAS
|8,04
|113.123.588
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.418.905
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,32
|2.649.119
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,60
|91.363.047
|% 12,78
|
|ESCAR
|20,22
|85.999.732
|% 10,67
|
|VAKKO
|10,51
|37.200.522
|% -7,73
|
|BRYAT
|386,10
|101.796.805
|% -7,08
|
|ALKIM
|15,56
|112.020.316
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|669.906.247
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,75
|509.272.458
|% -3,61
|
|THYAO
|12,23
|467.633.378
|% -0,16
|
|SISE
|8,72
|461.793.166
|% 1,16
|
|EREGL
|18,61
|427.155.394
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.540.315
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.833.683
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|217.222.622
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|669.906.247
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,75
|509.272.458
|% -3,61
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5244
|8,5265
|% 0,93
|
|Euro
|9,9856
|9,9917
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6112
|11,6694
|% 0,21
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2641
|2,2754
|% 0,79
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,38
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,62
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|20,17
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|9,75
|
|Çeyrek
|785
|803
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
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