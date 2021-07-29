***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Karar Sayısı2455Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIT. Garanti Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporları ile ara dönem faaliyet raporları tarafımızca incelenmiş olup- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Recep BaştuğAydın GülerGenel MüdürFinansal Raporlamadan SorumluGenel Müdür YardımcısıJorge Saenz-Azcunaga Carranza Avni Aydın Düren Belkıs Sema YurdumDenetim Komitesi Denetim Komitesi Denetim KomitesiÜyesi Üyesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952707BIST