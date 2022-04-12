***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıYıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGirişim Sermayesi Yatırım OrtaklığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar10.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)33,33Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)33,33Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)33,33Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlk KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.000.000 TL sermaye ile kurulan Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Bankamızca 10.000.000 TL sermaye ve %33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmiş olup Şirket 12.04.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019781BIST