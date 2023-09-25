***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.07.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Eylül 2023 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Uzun Vadeli Yerel Para Notunu "B", Kısa Vadeli Yerel Para Notunu "B", Finansal Kapasite Notunu "b-" olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197164BIST