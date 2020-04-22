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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2020 21:50
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***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 13.12.2019 tarihli açıklamamız.
13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait ve Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisselerimiz ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. sermayesinin tamamını temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22.04.2020 tarihinde hisse devir sözleşmeleri imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
Buna göre, Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 578.904.511,54 TL'dir. Satış bedelinin, 399.778.774,87 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel ise beher pay başına 4,1149 TL olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 1.695.338.800 TL'dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.
Yukarıda belirtilen satış işlemleri, Bankamızın ve TVF Finansal Yatırımlar'ın yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na ait olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir. Devredilen hisselere ilişkin hazırlanan değerleme raporunun özeti ekte sunulmuştur.
Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesindeki payı %95,32'ye, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesindeki payı ise %100'e yükselmiştir.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839983


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Sterlin 8,5841 8,6271 % 0,41  
Frank 7,1625 7,2056 % -0,04  
Riyal 1,8523 1,8616 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 29,59  
Altın Gr. 385 386 7,56  
Cumhuriyet 2.474 2.535 51,70  
Tam 2.539 2.601 53,00  
Yarım 1.237 1.270 25,80  
Çeyrek 620 635 12,90  
Gümüş.Ons 15,06 15,09 0,18  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
B. Petrol 20,77 20,77 1,44  
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