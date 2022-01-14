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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2022 11:40
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 171
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2022
Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 27.07.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 171 gün vadeli, TRFTHAL12219 ISIN kodlu 80.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (14.01.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993862


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 841.825 % 10,00  
PKENT 350,60 28.371.004 % 9,99  
QNBFB 43,62 685.750 % 9,98  
BASCM 10,66 158.432 % 9,33  
KAPLM 36,06 15.570.120 % 8,29  
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Dolar 13,5554 13,5662 % -0,12  
Euro 15,5347 15,5491 % -0,21  
Sterlin 18,5565 18,6496 % 0,03  
Frank 14,8192 14,9084 % -0,14  
Riyal 3,6020 3,6201 % -0,15  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 0,24  
Altın Gr. 795 795 -0,21  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.249 5.382 -12,19  
Yarım 2.537 2.603 -5,89  
Çeyrek 1.272 1.302 -2,94  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 0,02  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 0,01  
B. Petrol 85,48 85,48 1,01  
Seans Raporu 13:21
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