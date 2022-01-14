***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.01.2022Vade (Gün Sayısı) 171Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL12219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2022Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 27.07.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 171 gün vadeli, TRFTHAL12219 ISIN kodlu 80.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (14.01.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993862BIST