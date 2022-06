***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 130.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.09.2024Vade (Gün Sayısı) 1.820Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL92446Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000Kupon Sayısı 20Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 3,7521 4.877.730 Evet2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,8272 3.675.360 Evet3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,2414 2.913.820 Evet4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,3283 3.026.790 Evet5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,5336 4.593.680 Evet6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3519 5.657.470 Evet7 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,8808 6.345.040 Evet8 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 4,8789 6.342.570 Evet9 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 4,3194 5.615.220 Evet10 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 3,6824 4.787.120 Evet11 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 3,594712 16.09.2022 15.09.2022 16.09.202213 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202214 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202315 16.06.2023 15.06.2023 16.06.202316 15.09.2023 14.09.2023 15.09.202317 15.12.2023 14.12.2023 15.12.202318 15.03.2024 14.03.2024 15.03.202419 14.06.2024 13.06.2024 14.06.202420 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Tahvilin on birinci kupon oranı %3,5947 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 17.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037751BIST