***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.07.2022 17:42
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilg
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0491
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05986,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,91
|Açılış
|: 986,93
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.515.731
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|46.286.985
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|79.445.983
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.264.352
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|28.947.305
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.106.435
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.085.082
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.021.423
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.672.532.887
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.079.051.906
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.219.657
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.293.303.712
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|959.352.853
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.219.657
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.512.153
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|894.358.054
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|480.736.156
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.630.501
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7429
|17,7589
|% 0,28
|
|Euro
|18,1478
|18,1714
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2679
|21,3745
|% 0,30
|
|Frank
|18,3748
|18,4855
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7066
|4,7302
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,71
|
|Altın Gr.
|988
|988
|9,29
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.236
|3.291
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|