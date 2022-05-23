***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:08
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031722
BIST
14:072.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -16,99
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.355
14:0715,8051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0677
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:0716,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0899
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:07944,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,30
|Açılış
|: 944,85
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IMASM
|51,55
|7.137.154
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.088.065
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.698.952
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,08
|20.686.317
|% -9,60
|
|ORCAY
|18,14
|73.978.872
|% -7,97
|
|POLTK
|648,20
|24.083.392
|% -7,80
|
|OZRDN
|9,44
|1.332.228
|% -5,60
|
|THYAO
|42,94
|1.985.057.010
|% 0,19
|
|ASELS
|23,42
|1.314.008.841
|% 2,81
|
|GARAN
|15,81
|1.192.759.549
|% -2,71
|
|SISE
|19,04
|1.062.828.102
|% -1,96
|
|KARSN
|5,79
|868.555.687
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,25
|329.383.027
|% 4,17
|
|KARSN
|5,79
|868.555.687
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,35
|572.867.497
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,59
|301.304.264
|% -1,52
|
|TSKB
|1,95
|143.846.306
|% 1,04
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7959
|15,8051
|% -0,43
|
|Euro
|16,8729
|16,8910
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,8277
|19,9272
|% 0,31
|
|Frank
|16,2747
|16,3728
|% 0,34
|
|Riyal
|4,1988
|4,2199
|% -0,47
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,70
|
|Altın Gr.
|945
|946
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.316
|6.412
|28,00
|
|Tam
|6.265
|6.423
|10,88
|
|Yarım
|3.028
|3.107
|5,26
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,16
|