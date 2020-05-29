***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:38
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Dönem Karı (Zararı)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.284 -647.284 -647.284
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 52.806.368 -2.683.113 262.188.764 262.188.764
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 6.657.031 254.097.826 254.097.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.158.463 -11.547.171
Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 -2.683.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 -2.683.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.801.589 19.645.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.682.766 6.509.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-628.085 -2.736.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -296.324 -2.838.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -331.761 101.393
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.412 2.262.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-813.499 2.037.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 191.911 225.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-383.824 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.121.315 8.972.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19.a -27.090 -191.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.b 6.062.978 18.552.911
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.576.827 7.715.606
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.491.400 -17.104.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.289.126 5.506.420
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.658.121 -221.883
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.658.121 -221.883
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -647.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.278.095 -16.391.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.267.624 83.083.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.267.624 83.083.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.741 118.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 312.741 118.172
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -546.160 -1.340.959
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.021.338 40.334.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 5.376.218 429.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.984.600 -136.947.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 15.327.086 -48.433.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
657.514 -88.514.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.616.343 842.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-587.607 764.283
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-587.607 764.283
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 688.875 -2.457.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.419.485 -1.217.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.674.481 -585.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.745.004 -631.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.736.715 570.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -136.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.578.252 -11.980.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.203.749 -4.078.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.471.410 221.883
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.471.410 221.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.653.201 -12.658.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.653.201 -12.658.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.021.958 8.358.044
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.021.958 8.358.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.015.513 23.707.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.280.518 42.068.797
Kredilerden Nakit Girişleri
12 -18.280.518 42.068.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 0