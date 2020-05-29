***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Transferler75.736.359 -75.736.359 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113Dönem Karı (Zararı)-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-647.284 -647.284 -647.284Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 52.806.368 -2.683.113 262.188.764 262.188.764Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Transferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.657.031 6.657.031 6.657.031Dönem Karı (Zararı)6.657.031 6.657.031 6.657.031Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 6.657.031 254.097.826 254.097.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.158.463 -11.547.171Dönem Karı (Zararı)6.657.031 -2.683.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.657.031 -2.683.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.801.589 19.645.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 7.682.766 6.509.910Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-628.085 -2.736.907Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -296.324 -2.838.300Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -331.761 101.393Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.005.412 2.262.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-813.499 2.037.275Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 191.911 225.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-383.824 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.121.315 8.972.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19.a -27.090 -191.518Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.b 6.062.978 18.552.911Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.576.827 7.715.606Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.491.400 -17.104.345Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.289.126 5.506.420Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.658.121 -221.883Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -2.658.121 -221.883Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -647.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.278.095 -16.391.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.267.624 83.083.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.267.624 83.083.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler312.741 118.172İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 312.741 118.172Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -546.160 -1.340.959Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -6.021.338 40.334.035Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.a 5.376.218 429.773Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.984.600 -136.947.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.a 15.327.086 -48.433.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)657.514 -88.514.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.616.343 842.715Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-587.607 764.283İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-587.607 764.283Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 688.875 -2.457.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.419.485 -1.217.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.674.481 -585.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.745.004 -631.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.736.715 570.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -136.465Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.578.252 -11.980.891YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.203.749 -4.078.274Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.471.410 221.883Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.471.410 221.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.653.201 -12.658.201Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.653.201 -12.658.201Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-10.021.958 8.358.044Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-10.021.958 8.358.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.015.513 23.707.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.280.518 42.068.797Kredilerden Nakit Girişleri12 -18.280.518 42.068.797Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 0 0