***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 16:24
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya Evleri Sitesi, A (Kule) Blok Apt., N25 A/15, Üsküdar, İstanbul" adresinde faaliyet gösteren İstanbul Şubesi'nin "Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya A Kule Kent Etabı Blok, No25/A, İç Kapı N13, Üsküdar, İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir. Şirketimizin İstanbul Şubesi 06.07.2021 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyet gösterecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946946
BIST
17:411.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:418,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:4110,2763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:41504,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,36
|Açılış
|: 504,63
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PSDTC
|25,08
|17.378.093
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.378.093
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.378.093
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.378.093
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.466.424
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,04
|8.429.302
|% -7,31
|
|GARAN
|8,62
|1.437.242.265
|% -0,23
|
|THYAO
|13,99
|695.970.101
|% -0,92
|
|EREGL
|18,05
|472.085.944
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,22
|465.462.831
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,38
|455.508.338
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,22
|465.462.831
|% -0,45
|
|GARAN
|8,62
|1.437.242.265
|% -0,23
|
|PEKGY
|1,34
|127.449.007
|% 3,88
|
|TSKB
|1,28
|114.497.898
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|163.117.621
|% 2,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6819
|8,6844
|% 0,23
|
|Euro
|10,2698
|10,2836
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9686
|12,0286
|% 0,03
|
|Frank
|9,3658
|9,4222
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,27
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,76
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-1,63
|
Seans Raporu
17:40
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17:55NIBAS
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 442 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 11, 308.00 milyon TL de
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, FROTO, PGSUS
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SISE
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 95 kaybederek (% -0.48 ) 1, 224