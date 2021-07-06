***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya Evleri Sitesi, A (Kule) Blok Apt., N25 A/15, Üsküdar, İstanbul" adresinde faaliyet gösteren İstanbul Şubesi'nin "Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya A Kule Kent Etabı Blok, No25/A, İç Kapı N13, Üsküdar, İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir. Şirketimizin İstanbul Şubesi 06.07.2021 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyet gösterecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946946BIST