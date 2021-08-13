***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:00
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957841
BIST
12:111.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
12:118,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
12:1110,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
12:11481,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VKING
|7,60
|4.226.180
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.405.764
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.999.767
|% 9,87
|
|AKSA
|18,25
|82.304.615
|% 9,81
|
|AGYO
|3,16
|53.754.307
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.429.316
|% -9,79
|
|MARKA
|5,22
|9.716.068
|% -6,12
|
|KUYAS
|2,38
|4.531.794
|% -5,56
|
|EDATA
|16,13
|6.012.097
|% -4,27
|
|EGGUB
|176,50
|18.404.862
|% -3,76
|
|GARAN
|9,34
|627.710.669
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,31
|456.783.569
|% 2,34
|
|SISE
|8,54
|350.382.511
|% 1,43
|
|TUPRS
|99,55
|344.172.404
|% 1,27
|
|GENIL
|14,83
|260.510.962
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,49
|213.685.700
|% -0,80
|
|GARAN
|9,34
|627.710.669
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,31
|456.783.569
|% 2,34
|
|SISE
|8,54
|350.382.511
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,51
|152.713.865
|% 0,36
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5317
|8,5350
|% -0,07
|
|Euro
|10,0214
|10,0291
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7395
|11,7984
|% -0,17
|
|Frank
|9,2115
|9,2670
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2685
|2,2799
|% -0,09
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,08
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-2,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|-3,08
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-1,49
|
|Çeyrek
|773
|790
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,03
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,37
|