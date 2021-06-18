***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2021 09:59
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942978
BIST
10:091.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.421
En Düşük
1.418
10:098,6806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6757
10:0910,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0613
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3272
10:09498,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,48
|Açılış
|: 498,62
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:09
|IDGYO
|6,05
|826.733
|% 10,00
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,59
|7.637.049
|% 7,01
|
|DIRIT
|4,78
|27.767
|% 6,70
|
|TKURU
|133,00
|1.540.979
|% 5,06
|
|BERA
|16,93
|4.660.287
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|YESIL
|1,98
|730.721
|% -7,48
|
|DESA
|11,20
|4.446
|% -4,68
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|KOZAL
|123,90
|33.306.234
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,23
|12.285.080
|% 1,65
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6780
|8,6806
|% -0,44
|
|Euro
|10,3272
|10,3362
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0229
|12,0832
|% -0,69
|
|Frank
|9,4319
|9,4887
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3123
|2,3238
|% -0,25
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,44
|