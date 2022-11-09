***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 16:11
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078564
BIST
17:314.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -4,75
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3118,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0809
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3118,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:311.024,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.024,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BARMA
|84,15
|91.576.569
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.378.400
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.742.382
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.620.382
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.881.423
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.028.171
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.138.923
|% -9,84
|
|KERVT
|11,12
|412.444.862
|% -9,30
|
|THYAO
|112,00
|8.952.749.601
|% -0,88
|
|ASELS
|38,06
|7.121.799.641
|% 5,20
|
|EREGL
|34,48
|5.321.152.722
|% -3,53
|
|TCELL
|32,04
|4.314.386.406
|% 8,98
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|EKGYO
|5,10
|3.017.240.254
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,14
|660.362.216
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|TSKB
|3,08
|869.161.237
|% -1,28
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5979
|18,6016
|% 0,43
|
|Euro
|18,6495
|18,6639
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,1282
|21,2342
|% -0,87
|
|Frank
|18,8162
|18,9296
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,34
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.835
|6.888
|0,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,07
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-1,02
|
Seans Raporu
17:29
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17:44OZRDN
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17:42BARMA
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17:41HATEK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 692, 964 adet işlem