***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:09
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093789
BIST
10:595.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -107,98
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5918,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5919,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:591.114,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.114,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.114,44
BIST En Aktif Hisseler10:59
|DOGUB
|10,93
|27.531.969
|% 9,30
|
|BFREN
|5.712,10
|115.737.900
|% 9,20
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,56
|116.445.033
|% 8,08
|
|ULUSE
|202,50
|22.274.851
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,18
|6.110.674
|% -9,91
|
|BRKVY
|26,22
|19.107.328
|% -9,90
|
|MARTI
|5,48
|4.173.946
|% -9,87
|
|EREGL
|43,36
|4.456.755.006
|% 1,03
|
|THYAO
|144,90
|3.715.328.611
|% 0,28
|
|ASELS
|64,15
|2.150.466.098
|% -1,53
|
|KRDMD
|19,18
|1.986.694.633
|% -3,08
|
|EKGYO
|9,32
|1.587.553.838
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,32
|1.587.553.838
|% -1,06
|
|EREGL
|43,36
|4.456.755.006
|% 1,03
|
|KRDMD
|19,18
|1.986.694.633
|% -3,08
|
|YKBNK
|11,56
|723.987.985
|% -0,69
|
|PETKM
|19,70
|1.098.849.870
|% -1,50
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7525
|18,7598
|% 0,09
|
|Euro
|19,9207
|19,9344
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4472
|22,5598
|% -0,38
|
|Frank
|20,0923
|20,2133
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9745
|4,9994
|% 0,10
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,54
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.556
|7.621
|-5,00
|
|Yarım
|3.659
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.863
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,82
|
Seans Raporu
10:59
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -89 kaybederek (% -1.49 ) 5, 900
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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11:14XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 32, 754.00 milyon TL de
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11:13SEGYO
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 151, 439 adet işlem
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11:12KLGYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 758 adet işlem