***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 11:33
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102908
BIST
11:405.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 93,89
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.409
En Düşük
5.337
11:4018,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:4020,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1230
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:401.154,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.154,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ONCSM
|49,76
|1.270.174
|% 9,99
|
|ARMDA
|371,40
|25.867.395
|% 9,98
|
|FLAP
|14,54
|26.820.713
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.490.686
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|269.692
|% -2,56
|
|ADEL
|119,40
|3.473.430
|% -2,37
|
|DERHL
|6,65
|15.940.837
|% -2,21
|
|THYAO
|150,70
|5.059.335.494
|% 2,24
|
|ASELS
|63,50
|3.575.413.304
|% 7,81
|
|EREGL
|41,24
|3.378.587.769
|% 0,83
|
|KOZAL
|585,70
|2.174.295.950
|% 5,30
|
|KRDMD
|19,65
|1.681.661.642
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,60
|1.286.421.302
|% 0,12
|
|ODAS
|9,32
|837.357.285
|% 5,43
|
|PETKM
|18,71
|1.633.081.675
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,65
|1.681.661.642
|% 0,26
|
|YKBNK
|9,94
|821.510.712
|% 1,53
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7882
|18,7961
|% 0,15
|
|Euro
|20,3697
|20,3794
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,1133
|23,2292
|% 0,57
|
|Frank
|20,4411
|20,5642
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,09
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|1,84
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,75
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.861
|7.920
|36,00
|
|Yarım
|3.830
|3.876
|18,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.938
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,59
|86,59
|0,67
|