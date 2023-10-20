***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 12:34
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208010
BIST
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15:257.618
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -150,59
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2528,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0400
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2529,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:251.779,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.779,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MRSHL
|1.786,40
|113.548.883
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|DOFER
|27,52
|2.652.680
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|17.589.763
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.691.736
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.182.456
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.831.779
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,40
|4.499.009.185
|% -1,97
|
|TUPRS
|132,10
|3.430.600.377
|% -0,97
|
|ASELS
|40,82
|3.138.460.115
|% -0,68
|
|PETKM
|21,10
|2.246.379.530
|% 1,25
|
|YKBNK
|18,26
|1.871.565.871
|% -1,88
|
|ZOREN
|5,53
|1.172.975.130
|% -3,66
|
|ODAS
|11,76
|1.698.283.316
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|943.599.016
|% -1,81
|
|PETKM
|21,10
|2.246.379.530
|% 1,25
|
|YKBNK
|18,26
|1.871.565.871
|% -1,88
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0175
|28,0210
|% 0,14
|
|Euro
|29,6747
|29,6852
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,8725
|34,0424
|% 0,06
|
|Frank
|31,2578
|31,4461
|% 0,07
|
|Riyal
|7,4472
|7,4846
|% 0,20
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,75
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.014
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.026
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,81
|20,84
|0,10
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|1,01
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRKO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 549 adet işlem
-
15:39HKTM
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 569 adet işlem
-
15:38DAGI
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 428 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 68 kaybederek (% -1.93 ) 6, 597
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, QNBFB, MRSHL, VKING, INGRM, DOFER, YAPRK, AVTUR, MEKAG