***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 13:03
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227999
BIST
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15:177.665
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -99,51
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1729,2118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 29,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1732,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1076
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:171.935,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,09
|Açılış
|: 1.935,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RTALB
|16,61
|195.255.601
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.051.328
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.720.882
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|257.099.911
|% -9,98
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.211.188
|% -9,88
|
|DERHL
|8,15
|163.198.586
|% -9,65
|
|THYAO
|239,10
|3.411.962.286
|% -2,41
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|EREGL
|42,82
|1.756.081.696
|% -0,70
|
|TUPRS
|149,60
|1.622.470.931
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,64
|1.397.511.612
|% -0,77
|
|EKGYO
|7,18
|696.627.636
|% -0,28
|
|BEGYO
|2,76
|268.376.625
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,27
|393.393.829
|% -4,47
|
|YKBNK
|20,64
|1.397.511.612
|% -0,77
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2097
|29,2149
|% 0,21
|
|Euro
|32,2626
|32,2791
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,0802
|37,2661
|% 0,57
|
|Frank
|34,0850
|34,2903
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7638
|7,8028
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,50
|976,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,41
|1.232,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,08
|2.062,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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15:30XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 36, 466.00 milyon TL de
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15:30EGPRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 529 adet işlem
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15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem