***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 14:23
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259678
BIST
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17:048.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -65,62
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0432,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1766
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0435,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1183
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:042.241,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,72
|Açılış
|: 2.241,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AKENR
|6,60
|22.194.084
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.030.415
|% 9,96
|
|ATLAS
|5,85
|12.448.162
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|18.040.951
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.525.800
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|277.354.515
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.995.480
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.262.442
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.822.307
|% -9,94
|
|DOAS
|316,00
|4.023.266.830
|% 5,51
|
|TUPRS
|166,30
|4.010.917.191
|% 2,02
|
|THYAO
|269,00
|3.902.854.190
|% -0,46
|
|EREGL
|44,34
|2.934.568.602
|% -0,14
|
|ALVES
|56,55
|2.926.953.166
|% -6,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.247.640.154
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.630.176.109
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,61
|1.080.780.336
|% -1,58
|
|AKFGY
|2,50
|206.494.985
|% -5,30
|
|YKBNK
|22,22
|1.784.495.665
|% 0,82
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2991
|32,3037
|% 0,55
|
|Euro
|35,2158
|35,2363
|% 0,34
|
|Sterlin
|42,2330
|42,4447
|% 1,55
|
|Frank
|37,4873
|37,6752
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8444
|8,8887
|% 1,53
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|918,66
|920,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.043,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,70
|2.160,00
|% 0,66
|