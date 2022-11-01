***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:45
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196
Transferler
58.635.624 -58.635.624 0 0
Dönem Karı (Zararı)
39.904.294 39.904.294 39.904.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.544 -31.544 -31.544
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.523.794 16.933.372 101.064.655 39.904.294 177.825.946 177.825.946
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
143.376.938 143.376.938 143.376.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.682.211 -3.682.211 -3.682.211
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.461.474 22.168.429 96.707.527 143.376.938 279.238.839 279.238.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.158.715 2.640.013
Dönem Karı (Zararı)
143.376.938 39.904.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.601.118 -2.169.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.697.795 5.353.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.217.247 1.712.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.217.247 1.712.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.965.694 -3.566.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.965.694 -3.746.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 180.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-99.043.086 -17.852.186
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-99.043.086 -17.852.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.492.620 12.182.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.272.648 -30.594.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.457.862 -6.185.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.057.342 -14.749.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-360.400 -43.053
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.446.802 -1.508.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-906.979 -4.136.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.441.005 348.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.011.171 -4.447.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.701 127.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.366.701 127.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.503.172 7.139.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -750.444 -204.532
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.594.013 -4.295.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.404.469 -4.487.799
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
75.057.247 49.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.461.716 -4.536.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -110.461.716 -4.536.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.965.694 2.071.375
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.376.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.376.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.968
Ödenen Faiz
-112.949
Alınan Faiz
1.965.694 3.746.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.060 223.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.060 223.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.961.659 1.562.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.681.599 1.785.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.681.599 3.961.659
Finansal Yatırımlar
5 142.992.137 119.006.298
Ticari Alacaklar
17.401.365 5.222.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.337.423 1.380.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.063.942 3.842.005
Diğer Alacaklar
16.742.756 12.685.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 15.532.182 11.428.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.210.574 1.257.190
Stoklar
8 1.263.890 903.490
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.275.157 3.137.046
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.184.922 1.818.221
ARA TOPLAM
186.541.826 146.735.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.541.826 146.735.121
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
136.748.130 31.375.043
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 749.720 810.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 24.770.172 11.629.398
Taşıtlar
8.897.296 3.214.419
Mobilya ve Demirbaşlar
10 861.464 600.013
Özel Maliyetler
10 94.920.592 13.450.962
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 6.548.886 1.669.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.892.533 9.501.699
Diğer Haklar
11 8.380.151 8.981.252
Bilgisayar Yazılımları
11 512.382 520.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı
522.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.640.663 41.399.518
TOPLAM VARLIKLAR
332.182.489 188.134.639
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
1.773.229 2.680.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 246.782 617.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.526.447 2.062.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.388.819 1.947.814
Diğer Borçlar
15.946.668 12.466.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.946.668 12.466.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.031.467 446.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.368.812 12.334.231
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.863.497 1.091.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.138.465 366.929
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 725.032 725.032
ARA TOPLAM
34.372.492 30.967.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.372.492 30.967.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
3.164.197 9.764.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.164.197 9.764.551
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.156.900 7.858.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 15.156.900 7.858.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
250.061
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.571.158 17.623.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.943.650 48.590.527
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.238.839 139.544.112
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.461.474 -779.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.168.429 22.168.429
Yasal Yedekler
22.168.429 22.168.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.707.527 35.064.628
Net Dönem Karı veya Zararı
143.376.938 61.642.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.238.839 139.544.112
TOPLAM KAYNAKLAR
332.182.489 188.134.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 117.859.033 64.051.243 51.624.523 26.016.470
Satışların Maliyeti
16 -55.359.405 -30.063.103 -21.967.517 -10.182.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.499.628 33.988.140 29.657.006 15.834.122
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
62.499.628 33.988.140 29.657.006 15.834.122
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.300.958 -1.198.888 -1.525.115 -336.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.642.867 1.232.125 197.427 785.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.903.929 -3.353.283 -2.505.803 -1.545.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.937.608 30.668.094 25.823.515 14.736.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 99.043.086 17.852.186 70.963.799 4.908.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.980.694 48.520.280 96.787.314 19.644.899
Finansman Gelirleri
20 1.965.694 3.746.686 629.758 1.362.436
Finansman Giderleri
20 -76.830 -180.136 -19.437 -33.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.869.558 52.086.830 97.397.635 20.973.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.492.620 -12.182.536 -7.582.949 -4.870.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.799.230 -12.803.700 -5.665.447 -4.884.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.693.390 621.164 -1.917.502 14.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.682.211 -31.544 -2.904.768 92.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.602.764 -39.430 -3.630.960 115.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 920.553 7.886 726.192 -23.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
920.553 7.886 726.192 -23.099
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.682.211 -31.544 -2.904.768 92.395
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.694.727 39.872.750 86.909.918 16.194.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
139.694.727 39.872.750 86.909.918 16.194.977
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076007
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