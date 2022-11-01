***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196Transferler58.635.624 -58.635.624 0 0Dönem Karı (Zararı)39.904.294 39.904.294 39.904.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.544 -31.544 -31.544Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.523.794 16.933.372 101.064.655 39.904.294 177.825.946 177.825.946Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112Transferler61.642.899 -61.642.899 0 0Dönem Karı (Zararı)143.376.938 143.376.938 143.376.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.682.211 -3.682.211 -3.682.211Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -4.461.474 22.168.429 96.707.527 143.376.938 279.238.839 279.238.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.158.715 2.640.013Dönem Karı (Zararı)143.376.938 39.904.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-78.601.118 -2.169.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.697.795 5.353.790Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.217.247 1.712.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.217.247 1.712.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.965.694 -3.566.550Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.965.694 -3.746.686Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 180.136Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-99.043.086 -17.852.186Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-99.043.086 -17.852.186Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.492.620 12.182.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.272.648 -30.594.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.457.862 -6.185.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.057.342 -14.749.221Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-360.400 -43.053Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.446.802 -1.508.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-906.979 -4.136.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.441.005 348.929Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.011.171 -4.447.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.366.701 127.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.366.701 127.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.503.172 7.139.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -750.444 -204.532Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.594.013 -4.295.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.404.469 -4.487.799Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri75.057.247 49.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.461.716 -4.536.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -110.461.716 -4.536.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.965.694 2.071.375Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.376.394Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.376.394Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.968Ödenen Faiz-112.949Alınan Faiz1.965.694 3.746.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-280.060 223.589NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-280.060 223.589DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.961.659 1.562.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.681.599 1.785.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.681.599 3.961.659Finansal Yatırımlar5 142.992.137 119.006.298Ticari Alacaklar17.401.365 5.222.993İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.337.423 1.380.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.063.942 3.842.005Diğer Alacaklar16.742.756 12.685.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 15.532.182 11.428.224İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.210.574 1.257.190Stoklar8 1.263.890 903.490Peşin Ödenmiş Giderler9 1.275.157 3.137.046Diğer Dönen Varlıklar14 3.184.922 1.818.221ARA TOPLAM186.541.826 146.735.121TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR186.541.826 146.735.121DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar136.748.130 31.375.043Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 749.720 810.316Tesis, Makine ve Cihazlar10 24.770.172 11.629.398Taşıtlar8.897.296 3.214.419Mobilya ve Demirbaşlar10 861.464 600.013Özel Maliyetler10 94.920.592 13.450.962Yapılmakta Olan Yatırımlar10 6.548.886 1.669.935Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.892.533 9.501.699Diğer Haklar11 8.380.151 8.981.252Bilgisayar Yazılımları11 512.382 520.447Ertelenmiş Vergi Varlığı522.776TOPLAM DURAN VARLIKLAR145.640.663 41.399.518TOPLAM VARLIKLAR332.182.489 188.134.639KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.773.229 2.680.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 246.782 617.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.526.447 2.062.496Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.388.819 1.947.814Diğer Borçlar15.946.668 12.466.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 15.946.668 12.466.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.031.467 446.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.368.812 12.334.231Kısa Vadeli Karşılıklar1.863.497 1.091.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.138.465 366.929Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 725.032 725.032ARA TOPLAM34.372.492 30.967.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.372.492 30.967.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3.164.197 9.764.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.164.197 9.764.551Uzun Vadeli Karşılıklar15.156.900 7.858.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 15.156.900 7.858.869Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü250.061TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.571.158 17.623.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.943.650 48.590.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar279.238.839 139.544.112Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.461.474 -779.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.168.429 22.168.429Yasal Yedekler22.168.429 22.168.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları96.707.527 35.064.628Net Dönem Karı veya Zararı143.376.938 61.642.899TOPLAM ÖZKAYNAKLAR279.238.839 139.544.112TOPLAM KAYNAKLAR332.182.489 188.134.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 117.859.033 64.051.243 51.624.523 26.016.470Satışların Maliyeti16 -55.359.405 -30.063.103 -21.967.517 -10.182.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.499.628 33.988.140 29.657.006 15.834.122FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)62.499.628 33.988.140 29.657.006 15.834.122Genel Yönetim Giderleri17 -3.300.958 -1.198.888 -1.525.115 -336.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.642.867 1.232.125 197.427 785.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.903.929 -3.353.283 -2.505.803 -1.545.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.937.608 30.668.094 25.823.515 14.736.555Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 99.043.086 17.852.186 70.963.799 4.908.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)153.980.694 48.520.280 96.787.314 19.644.899Finansman Gelirleri20 1.965.694 3.746.686 629.758 1.362.436Finansman Giderleri20 -76.830 -180.136 -19.437 -33.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)155.869.558 52.086.830 97.397.635 20.973.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.492.620 -12.182.536 -7.582.949 -4.870.762Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.799.230 -12.803.700 -5.665.447 -4.884.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.693.390 621.164 -1.917.502 14.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582DÖNEM KARI (ZARARI)143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları143.376.938 39.904.294 89.814.686 16.102.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.682.211 -31.544 -2.904.768 92.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.602.764 -39.430 -3.630.960 115.494Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 920.553 7.886 726.192 -23.099Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri920.553 7.886 726.192 -23.099Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.682.211 -31.544 -2.904.768 92.395TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.694.727 39.872.750 86.909.918 16.194.977Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları139.694.727 39.872.750 86.909.918 16.194.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076007BIST