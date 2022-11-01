***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2022 18:16
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
3.NOLU İLİŞKİLİ TARAF DİPNOTU
Değişikliğin Nedeni
DİPNOTUN SEHVEN EKSİK BEYAN EDİLMESİ
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
ETKİSİ YOKTUR.
Açıklamalar
Şirketimize ait 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait Finansal Raporun Mali Tablolar' da değişiklik olmayıp 3 Nolu İlişkili Taraf açıklamaları dip notu alışlar ve giderler kalemi sehven eksik yayımlanıp hem Finansal Rapor' da hem de Faaliyet Rapor' unda gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075985
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,37
|Açılış
|: 988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|0,92
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.631
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.231
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:57XU030
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
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Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de