***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar3.NOLU İLİŞKİLİ TARAF DİPNOTUDeğişikliğin NedeniDİPNOTUN SEHVEN EKSİK BEYAN EDİLMESİDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiETKİSİ YOKTUR.AçıklamalarŞirketimize ait 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait Finansal Raporun Mali Tablolar' da değişiklik olmayıp 3 Nolu İlişkili Taraf açıklamaları dip notu alışlar ve giderler kalemi sehven eksik yayımlanıp hem Finansal Rapor' da hem de Faaliyet Rapor' unda gerekli düzeltmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075985BIST