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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

08.08.2023 19:53
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023- 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KARADENİZ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 2. Dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/08/2023
Açıklamalar

01.01.2023 –30.06
.2023  hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu,  2023 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karadeniz Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre  düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182431


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Tam 11.151 11.257 111,00  
Yarım 5.580 5.655 56,00  
Çeyrek 2.790 2.827 28,00  
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