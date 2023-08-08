***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023- 30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteKARADENİZ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2023 2. Dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi08/08/2023Açıklamalar01.01.2023 –30.06.2023 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, 2023 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karadeniz Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182431BIST