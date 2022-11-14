***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.11.2022 18:45
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımı ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.11.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve gerekli izinlerin alınabilmesi için 12.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.KSS tavan kullanımı ve izin süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde devam edilmesi için gerekli evraklar Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiş ve 28.04.2022 tarihinde alınan izin ile 09.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079883
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
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|Önceki Kapanış
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4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6072
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,5830
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En Düşük
18,5015
17:5919,2572
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,2300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,1054
17:591.058,95
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|Açılış
|: 1.058,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
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1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
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|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
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|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
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|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
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|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
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|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
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|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
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|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5995
|18,6115
|% 0,36
|
|Euro
|19,2334
|19,2605
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,7533
|21,8624
|% -0,67
|
|Frank
|19,6540
|19,7724
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|4,63
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.991
|7.126
|108,00
|
|Yarım
|3.395
|3.484
|53,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.741
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|0,16
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-1,74
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17:59KOZAL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN