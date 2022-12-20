***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.12.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.12.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2022 tarih ve 00080322044 sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde ana sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şekli 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088637BIST