***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.12.2022 09:24
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.12.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.12.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2022 tarih ve 00080322044 sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde ana sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şekli 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı ile kabul edildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088637
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BIST En Aktif Hisseler12:42
|PLTUR
|14,65
|3.806.612
|% 9,98
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|CASA
|173,10
|489.700
|% 9,97
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|OTTO
|88,30
|2.051.915
|% 9,96
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|OZGYO
|5,86
|39.926.474
|% 9,94
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|MAKTK
|6,91
|132.419.298
|% 9,86
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|TSKB
|4,95
|1.360.643.639
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|OZSUB
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|SKBNK
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|HALKB
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|YKBNK
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|VAKBN
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|EKGYO
|8,33
|2.436.048.813
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|SKBNK
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|TSKB
|4,95
|1.360.643.639
|% -10,00
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|YKBNK
|12,22
|3.266.589.052
|% -5,05
|
|HALKB
|14,25
|3.492.411.497
|% -9,00
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|Satış
|%
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|Dolar
|18,6570
|18,6662
|% 0,09
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|Euro
|19,8496
|19,8613
|% 0,40
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|Sterlin
|22,6154
|22,7288
|% 0,16
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|Frank
|20,0755
|20,1965
|% 0,47
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|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,05
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|Alış
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|20,05
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|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|11,20
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|Cumhuriyet
|7.252
|7.362
|39,00
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|Tam
|7.294
|7.345
|55,00
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|Yarım
|3.543
|3.591
|27,00
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|Çeyrek
|1.772
|1.795
|14,00
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|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,79
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|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,43
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|B. Petrol
|80,40
|80,40
|0,60
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