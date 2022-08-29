***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2022 14:52
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.08.2022 tarih ve BİAŞ-E-18454353-100.06-10932 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058842
BIST
15:093.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,94
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
15:0918,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
15:0918,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0878
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1878
En Düşük
18,0156
15:091.009,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.009,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PRKME
|12,10
|58.054.040
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|64.607.925
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.890.404
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.267.596
|% 9,91
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|MTRKS
|65,15
|4.006.640
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.100.914
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|ANELE
|3,10
|44.520.714
|% -9,62
|
|THYAO
|69,95
|4.374.547.443
|% 0,36
|
|PETKM
|13,73
|4.110.970.851
|% 4,81
|
|HALKB
|7,46
|2.340.961.608
|% 4,63
|
|YKBNK
|6,85
|2.264.777.478
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.944.107.613
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.264.777.478
|% -2,14
|
|HALKB
|7,46
|2.340.961.608
|% 4,63
|
|PETKM
|13,73
|4.110.970.851
|% 4,81
|
|VAKBN
|6,53
|1.801.409.071
|% 7,93
|
|EKGYO
|3,96
|1.099.950.948
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1841
|18,1900
|% 0,14
|
|Euro
|18,1813
|18,1851
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2032
|21,3096
|% -0,27
|
|Frank
|18,7086
|18,8213
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8276
|4,8519
|% 0,15
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,38
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.773
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,43
|
Seans Raporu
15:09
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15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 34 artarak (% 0.24 ) 3, 438
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Endeks 3, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 40, 558.00 milyon TL de
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15:24YYLGD
Yüzde 6.33 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 658, 454 adet işlem
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15:23ISGSY
Yüzde 4.28 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 694, 286 adet işlem