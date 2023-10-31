***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 16:58
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nde 17.12.2003 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Halit Muzaffer ERMİŞ'in 31.10.2023 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir. Genel Müdürlüğe görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emin BİLGİN atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212461
BIST
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18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0946
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0082
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.806,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.806,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3163
|28,3342
|% 0,33
|
|Euro
|29,9828
|30,0061
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2930
|34,4649
|% 0,02
|
|Frank
|31,0114
|31,1982
|% -0,62
|
|Riyal
|7,5228
|7,5606
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.915
|11.998
|-68,00
|
|Yarım
|5.976
|6.024
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.979
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
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17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında