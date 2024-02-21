***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nde 01.11.2023 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Sayın Emin BİLGİN Genel Müdürlük görevine asaleten atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251059BIST