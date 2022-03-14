***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 16:49
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
'Şirketimizin
14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla,
2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010344
BIST
16:552.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 32,21
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
16:5514,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0591
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
16:5516,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1278
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
16:55930,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,01
|Açılış
|: 930,32
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BOBET
|4,51
|53.654.880
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|103.951.756
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.059.306
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.315.758
|% 9,98
|
|FROTO
|268,20
|1.190.834.992
|% 9,96
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|139.402.040
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|171.139.967
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,45
|20.748.502
|% -8,93
|
|KERVN
|0,59
|1.132.749
|% -6,35
|
|THYAO
|26,64
|2.518.795.423
|% 0,83
|
|PETKM
|8,42
|1.447.887.562
|% 3,44
|
|KRDMD
|14,89
|1.209.029.673
|% -0,33
|
|SISE
|13,89
|1.164.275.896
|% 2,66
|
|TOASO
|77,25
|723.888.804
|% 4,11
|
|ODAS
|1,54
|214.784.459
|% 1,32
|
|MOBTL
|1,82
|70.652.189
|% 5,20
|
|HUNER
|2,60
|59.674.558
|% 0,00
|
|FORMT
|1,02
|22.231.011
|% -4,67
|
|PEKGY
|1,07
|21.251.458
|% 1,90
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8105
|14,8244
|% 0,40
|
|Euro
|16,2403
|16,2657
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,2280
|19,3245
|% 0,20
|
|Frank
|15,7344
|15,8292
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9274
|3,9471
|% 0,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-28,61
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-11,09
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|-33,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-62,96
|
|Yarım
|2.954
|3.031
|-30,46
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-15,23
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,34
|
|B. Petrol
|106
|106
|-6,68
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866