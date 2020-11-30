***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Tarihi 24.11.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,7 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,8 - 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Teminler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2019 TÜMOSAN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin24/11/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıTümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2019 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 24 Kasım 2020 Salı günü, saat 10:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/11/2020 tarih ve 59251497 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ORHAN KARABEY gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Ekim 2020 tarih ve 10189 sayılı nüshası 389'uncu sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 70.000.330,156 TL'lik sermayeye karşılık 70.000.020,156 adet payın vekaleten, 310 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.000.330,156 TL'lik sermayeye karşılık 72.000.330,156 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Mesut Muhammet ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Mesut Muhammet ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Yılmaz'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.5. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması yönünde ki teklifi oy birliği ile onaylandı.6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılı için de kurum ve kuruluşlara 3.850 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 500.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının %3 olarak belirlenmesine 72.000.310,156 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.8. Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 72.000.310,156 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul'a bilgi verildi.9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2019 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi 72.000.310,156 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.11. Dilek ve temenniler dinlendi. 72.000.310,156 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Bakanlık Temsilcisi Toplantı BaşkanıORHAN KARABEY MESUT MUHAMMET ALBAYRAKTutanak YazmanıMUSTAFA YILMAZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.11.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 yılı hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 yılı olağan genel kurul tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2020 Salıgünü saat10:00‘daMaltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890416BIST