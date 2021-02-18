***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910730BIST