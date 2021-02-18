***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2021 09:58
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910730
BIST
12:481.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,78
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.561
En Düşük
1.548
12:486,9598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:488,4125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:48399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,95
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:46
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.901.871
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.851.704
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,07
|38.631.484
|% -8,33
|
|ISKPL
|39,82
|300.388.136
|% -6,35
|
|TKURU
|319,50
|3.110.160
|% -6,22
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|SASA
|48,42
|1.314.331.067
|% 6,93
|
|THYAO
|12,51
|864.392.632
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|827.695.181
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|PETKM
|5,19
|560.816.421
|% 2,77
|
|ODAS
|4,15
|404.977.901
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|217.500.746
|% 1,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9544
|6,9573
|% -0,12
|
|Euro
|8,4058
|8,4130
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6621
|9,7106
|% 0,38
|
|Frank
|7,7292
|7,7758
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% -0,06
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,02
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.647
|2.714
|-8,06
|
|Yarım
|1.279
|1.313
|-3,90
|
|Çeyrek
|642
|656
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,26
|