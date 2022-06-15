***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.06.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden hazırlanan raporda özetleŞirketimizin, KADEME ATIK TEKNOLOJİLERİ SAN. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/ satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, hazırlanan raporda KADEME ATIK TEKNOLOJİLERİ SAN. A.Ş. ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İlişkili tarafları KADEME ATIK TEKNOLOJİLERİ SAN. A.Ş. ile hizmet alım-satım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satın alma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, emsallere uygun olarak tespit edildiği sonucuna varılmıştır.Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037420BIST